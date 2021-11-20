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Antalya'da kamyonet geri manevra yapınca, ikizlerden biri öldü

Antalya'da kamyonet geri manevra yapınca, ikizlerden biri öldü

Kullandığı kamyonetle seradan çıkmaya çalıştığı sırada ikiz çocuklarına çarpan baba, çocuklarından birinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Diğer çocuğuysa tedaviye alındı.