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- Antalya'da kamyonet geri manevra yapınca, ikizlerden biri öldü
Antalya'da kamyonet geri manevra yapınca, ikizlerden biri öldü
- İHA
- 20.11.2021 - 17:33
Saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesinde eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi'ndeki seralarına giden baba M.K., seradan çıkmak istedi.
34 DUK 308 plakalı kamyonetine binip seradan çıkmaya çalışan M.K., geri manevra yaparken ikiz çocuklarına çarptı.
3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu.
ÇOCUKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Çocuklarını görmeyen babanın aracının arka kısmıyla çocuklarının üzerinden geçmesi sonucu 2 kardeş yaralandı.
Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
İKİZLERDEN BİRİ VEFAT ETTİ
İkiz çocuklardan durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.