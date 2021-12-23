Antalya’da kamyonetin altında kalan kadın öldü, eşi başından ayrılmadı

Karşıya geçmekte olan Dürdane Eser, Volkan Gökçen idaresindeki geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı. Dürdane Eser, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2340 Sokak üzerinde, saat 14.30 sıralarında, sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmekte olan Dürdane Eser'i fark etmedi.

Kadının kamyonetin altında kaldığını görenler, şoförü uyarıp aracı durdurdu. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından aracın altından çıkarılan Eser'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

“BEN NASIL YAPTIM BUNU”

Kadının ölüm haberi üzerine sinir krizi geçiren kamyonet sürücüsü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu." diye gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI KAMYONETİ TEKMELEDİ

Ölüm haberini alıp gelen kadının eşi Selim Eser ise, Dürdane Eser’in cesedine sarılıp ağladı. Polisler tarafından teskin edilmeye çalışılan Eser, "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi." diyerek, gözyaşı döktü.

Ölen kadının yakınları da kamyoneti tekmeledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dürdane Eser'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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