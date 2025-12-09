Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

- Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Batuhan Çakmak öldü.
- Olay yerine gelen anne ve baba sinir krizi geçirdi.
- Kamyon sürücüsü gözaltında, soruşturma sürüyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda M.C. yönetimindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen Batuhan Çakmak idaresindeki motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri 17 yaşındaki Batuhan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Kaza haberi üzerine olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün anne ve babası sinir krizi geçirdi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.