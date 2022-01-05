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- Antalya'da kan donduran olay: Arkadaşını boğarak öldürüp sandığa sakladı
Antalya'da kan donduran olay: Arkadaşını boğarak öldürüp sandığa sakladı
- İHA
- 05.01.2022 - 13:29
- Güncelleme : 05.01.2022 - 13:44
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Saadet Tutkanç (57) isimli arkadaşıyla tartışan V.E., kendinden geçip kadını boğarak öldürmüştü.
CESEDİ SANDIĞA SAKLAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Cesedi evde bulunan sandığa koyan V.E., Antalya'da işlediği cinayeti Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde itiraf etti.
Antalya'da kan donduran olay: Arkadaşını boğarak öldürüp sandığa sakladı VİDEO
CESET SANDIKTAN ÇIKARILDI
İhbarın ardından gece adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutkanç'ı sandıkta hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
Kontrol sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.
KATİL ZANLISI ANTALYA'YA GETİRİLECEK
Gözaltına alınan şüpheli V.E.'nin ise Antalya'ya getirileceği bildirildi. Polisin, olayla ilgili olarak çok yönlü incelemesinin devam ediyor.