Antalya'da kan donduran olay: Arkadaşını boğarak öldürüp sandığa sakladı

Muratpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını boğarak öldüren şahıs, cesedi evde bulunan sandığa sakladı. Ardından emniyete cinayetini itiraf eden şahıs, gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Saadet Tutkanç (57) isimli arkadaşıyla tartışan V.E., kendinden geçip kadını boğarak öldürmüştü.

CESEDİ SANDIĞA SAKLAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cesedi evde bulunan sandığa koyan V.E., Antalya'da işlediği cinayeti Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde itiraf etti.

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CESET SANDIKTAN ÇIKARILDI

İhbarın ardından gece adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutkanç'ı sandıkta hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Kontrol sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI ANTALYA'YA GETİRİLECEK

Gözaltına alınan şüpheli V.E.'nin ise Antalya'ya getirileceği bildirildi. Polisin, olayla ilgili olarak çok yönlü incelemesinin devam ediyor.