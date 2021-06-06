Halatla bağlanan koyun, itfaiye ekiplerince kanaldan çıkartıldı.

Antalya'da bir koyun su kanalına düştü.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir koyunun yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kanalına düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KUYUDAN ÇIKARTILDI

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koyunu kurtarmak için çalışmaya başladı. Kanala inen bir itfaiye eri, halatla koyunu bağladı.

Koyun, diğer itfaiye eri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yukarıya çıkartıldı, ardından sahibine teslim edildi.

Antalya'da kanala düşen koyunu itfaiye kurtardı ViDEO