Antalya'da kanala uçan araçta bulunan 2 kişi yaralandı Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün, aracıyla bariyerlere çarpıp, ardından kanala uçtuğu kaza, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

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DHA

Antalya'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yaralamalı kaza meydana geldi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde yaşandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 2 yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI SONRA KONTROLDEN ÇIKTI

Cadde üzerinde seyir halinde olan Abdulsamet S. yönetimindeki 07 GFY 76 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce cadde üzerinde bariyerlere çarptı, ardından kanala uçtu.

YARALILARI KANALDAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kanala uçan araçta sıkışan sürücü Abdülsamet S. ve yolcu Akın A.'yı çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Yaralılar bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ KANALDAN VİNÇLE ÇIKARTILDI

Trafik polislerinin çalışmalarının ardından kanala uçan araç, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)