Antalya'da kanser hastası taburcu edildiği gün otomobilinde ölü bulundu Muratpaşa'da kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş'ın, taburcu edildiği gün, hastanenin karşısına park ettiği otomobilinde cansız bedenine ulaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 71 Yaşındaki Ünal Emin Pektaş, uzun süredir kan kanseri ile savaşıyordu.

Kanser tedavisi için sık sık Antalya'ya gelen kan kanseri hastası Ünal Emin Paktaş, 30 Ağustos'ta tedavi olduğu özel hastaneden taburcu edildi.

TABURCU OLDUĞU GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Kontrol için Fethiye'ye gidip geri gelmek yerine otomobilinde kalan Paktaş'ı aracın arka koltuğunda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ünal Emin Paktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobil ve çevresine güvenlik şeridi çekti.

DAHA ÖNCE İLİK NAKLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ünal Emin Paktaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri Paktaş'ın eşine ulaşarak durumu haber verdi. Ünal Emin Paktaş'ın daha önce tedavisi kapsamında ilik nakli olduğu da öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)