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- Antalya'da kardeşini bıçaklayıp kendisini eve kapattı
Antalya'da kardeşini bıçaklayıp kendisini eve kapattı
- 25.11.2022 - 14:17
- Güncelleme : 25.11.2022 - 14:29
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki 5724 Sokak'ta, saat 11.30 sıralarında ortam gerildi.
Kullandığı maddenin etkisiyle kardeşi Emrah E. (20) ile tartışmaya başlayan Veli E. (25), bacağından da bıçaklayarak yaraladı.
Emrah E., ambulansla hastaneye götürülürken, polis ise Veli E.'yi aramaya başladı.
Polise vazo fırlattı
Ara sokakta polisle karşılaşan Veli E., yanında taşıdığı bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.
Polisin ikna etmeye çalıştığı Veli E., kaçıp kendisini eve kapattı. Polis, Veli E.'den bıçağı bırakıp, teslim olmasını istedi.
DHA'nın haberine göre; polisin bu talebine bardak ve vazo fırlatarak karşılık veren Veli E., güçlükle ikna edildi.
Emniyete götürüldü
Üzerinde bulunan ekmek bıçaklarını polise veren Veli E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.