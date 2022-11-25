Antalya'da kardeşini bıçaklayıp kendisini eve kapattı

Antalya'da kardeşini bıçaklayıp kendisini eve kapattı

Tartıştığı kardeşi Emrah E'yi bıçakla yaralayan Veli E., polisi karşısında görünce kendine zarar vermeye başladı. Veli E., kaçtıktan sonra kendisini eve kapatırken ikna edilip, etkisiz hale getirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki 5724 Sokak'ta, saat 11.30 sıralarında ortam gerildi.

Kullandığı maddenin etkisiyle kardeşi Emrah E. (20) ile tartışmaya başlayan Veli E. (25), bacağından da bıçaklayarak yaraladı.

Emrah E., ambulansla hastaneye götürülürken, polis ise Veli E.'yi aramaya başladı.

Polise vazo fırlattı

Ara sokakta polisle karşılaşan Veli E., yanında taşıdığı bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.

Polisin ikna etmeye çalıştığı Veli E., kaçıp kendisini eve kapattı. Polis, Veli E.'den bıçağı bırakıp, teslim olmasını istedi.

DHA'nın haberine göre; polisin bu talebine bardak ve vazo fırlatarak karşılık veren Veli E., güçlükle ikna edildi.

Emniyete götürüldü

Üzerinde bulunan ekmek bıçaklarını polise veren Veli E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.













