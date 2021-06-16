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    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı

    İki kardeş arasında yaşanan tartışmanın ardından ağabey, kardeşinin eczanesine kamyoneti ile daldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 11:38
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    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, iki kardeş arasında tartışma yaşandı.

    Öfkelenen ağabey, kamyoneti ile kardeşinin İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eczanesinin önüne geldi.

    Kardeşinin eczanesine kamyoneti ile dalan şahıs, dükkanın vitrinine çarparak defalarca dükkana girmeye çalıştı.

    Y.A.’yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kamyonun iş yerine çarpma anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar, çarpmanın etkisi ile neye uğradığını şaşırdı.

    Elinde kesici alet de bulunan Y.A.’yı, zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.

    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı VİDEO

    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

    Y.A, gözaltına alındı.

    Kamyonet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı #2

    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı #3

    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı #4

    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı #5

    Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı #6

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