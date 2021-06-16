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- Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı
Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı
- İHA
- 16.06.2021 - 11:10
- Güncelleme : 16.06.2021 - 11:38
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, iki kardeş arasında tartışma yaşandı.
Öfkelenen ağabey, kamyoneti ile kardeşinin İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eczanesinin önüne geldi.
Kardeşinin eczanesine kamyoneti ile dalan şahıs, dükkanın vitrinine çarparak defalarca dükkana girmeye çalıştı.
Y.A.’yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Kamyonun iş yerine çarpma anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar, çarpmanın etkisi ile neye uğradığını şaşırdı.
Elinde kesici alet de bulunan Y.A.’yı, zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.
Antalya’da kardeşinin iş yerine kamyoneti ile daldı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.
Y.A, gözaltına alındı.
Kamyonet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.