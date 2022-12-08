Antalya’da kardeşlerin miras davasında kan aktı

Babalarından miras kalan bina yüzünden mahkemelik olan kardeşler, mahkeme heyetinin yaptığı keşif sonrası birbirine girdi. Silah ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi 9012. Sokak'ta ikamet eden Nazmi Ç. ile kardeşleri ve yeğenleri arasında babadan miras kalan bina yüzünden sık sık tartışma çıkmaya başladı.

Nazmi Ç.’nin kardeşleri ve ölen ağabeyinin çocukları, miras kalan 3 katlı iki binanın satılması için yargıya başvurdu.

Keşif bitti, kavga başladı

Bugün sabah saatlerinde tarafların da hazır bulunmasıyla hakim ve avukatlar eşliğinde keşif işlemi başlatıldı.

Keşif işlemi sonrası görevlilerin ayrılmasıyla başlayan akrabalar arasında çıkan tartışma, bıçakla ve silahlı kavgaya dönüştü.

Hem vuruldu, hem bıçaklandı

Kavgada Nazmi Ç.’nin ağabeyi Fikret Ç., boyun kısmına isabet eden mermi ve bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, hayatta olmayan en büyük ağabeylerinin oğlu Fatih Ç. ise ayağından yaralandı.

Nazmi Ç.’in iki oğlundan biri de yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı.

Ağır yaralanan ve kalbi duran Fikret Ç.'ye olay yerine gelen sağlık çalışanları sedye üzerinde ambulansa kadar kalp mesajı yaptı.

Ağabey kurtarılamadı, 3 kişi gözaltına alındı

Fikret Ç., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralı da hastanede tedavi altına alındı.

İHA’nın haberine göre polis olayla ilgili Nazmi Ç. ve iki oğlunu gözaltına alarak karakola götürdü.