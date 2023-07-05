Antalya'da kardeşleriyle kavga ettikten sonra evini yaktı: Ev kullanılamaz hale geldi Döşemealtı ilçesinde kardeşleriyle kavga eden 29 yaşındaki Ertuğrul G., benzin dökerek önce evini, ardından motosikletini ateşe verdi. Polis kaçan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

DHA

Antalya'da Döşemealtı Yeniköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan 3 katlı evin en üst katında annesi ve iki kardeşi ile yaşayan Ertuğrul G., bilinmeyen nedenle kardeşleriyle tartışarak, evden ayrıldı.

Bir süre sonra geri dönen Ertuğrul G., elindeki bidondan benzin döküp, evi ateşe verdi.

Daire alevler içinde kalırken, Ertuğrul G. balkon korkuluklarına oturup bağırmaya başladı.

Gözden kayboldu

Bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlarda Ertuğrul G., bina girişindeki sundurmanın üzerine atlayarak gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis izini buldu

Ertuğrul G., 638 Sokak’ta kendine ait motosikleti ateşe verip, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Evin yanma anı kamerada

Olay anında binanın giriş katındaki evlerinde olan Muhammet Yaşar adlı çocuk, dumandan etkilenmesin diye dışarı çıkardığı muhabbet kuşlarının başında gözyaşı döktü.

Muhammet yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kardeşler kavga etti. Biri elinde benzin bidonuyla evi yaktı. Giderken kendi motosikletini de yakmaya çalışmış.

Evin yanma anı, çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.