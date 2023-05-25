Antalya’da kargo aracı hareket halindeyken alev aldı

İHA
Facianın eşiğinden dönülen yer, Antalya’nın Manavgat ilçesi…
Sorgun Mahallesi’ndeki 8205 Sokak üzerinde 34 ADL 634 plakalı kargo dağıtım aracı, hareket halindeydi.
Alevler yükseldi
Bir anda sürücü koltuğunun arka kısmından alevler yükselmeye başladı.
Alevlerin çıkmasıyla birlikte kolu yanan araç sürücü Emirhan Çiçekçi, kapıyı açarak dışarı atladı.
Aracın alev alma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; yangın, yoldan geçen bir başka araç sürücüsünün yardımıyla söndürüldü.
Kolunda yanıklar oluştu
Kolunda yanıklar oluşan Çiçekçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.