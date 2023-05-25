İHA

Facianın eşiğinden dönülen yer, Antalya’nın Manavgat ilçesi…

Sorgun Mahallesi’ndeki 8205 Sokak üzerinde 34 ADL 634 plakalı kargo dağıtım aracı, hareket halindeydi.

Alevler yükseldi

Bir anda sürücü koltuğunun arka kısmından alevler yükselmeye başladı.

Alevlerin çıkmasıyla birlikte kolu yanan sürücü Emirhan Çiçekçi, kapıyı açarak dışarı atladı.

Aracın alev alma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; yangın, yoldan geçen bir başka araç sürücüsünün yardımıyla söndürüldü.

Antalya’da kargo aracı hareket halindeyken alev aldı
Alev alan kargo aracının sürücüsü

Kolunda yanıklar oluştu

Kolunda yanıklar oluşan Çiçekçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.