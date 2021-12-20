Söğütcuması ile Üçoluk Mahallesi’nde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Konyaaltı Sahili’nde vatandaşlar denize girip karlı manzaraya karşı kulaç attı.

Antalya’nın Kumluca ilçesi Söğütcuması ve Konyaaltı Üçoluk Mahallesinde, kar yağışı etkili oldu. İki mahallede etkili olan yağışta kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını duyan onlarca Antalyalı iki mahalleye giderek doyasıya karda eğlendi. Bazı çocuklar ise kardan adam yaparak, kar topu oynadı.

Öte yandan Konyaaltı Sahili'nde güneşli ve sıcak hava etkili oldu. Ünlü sahile gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, denize girip Beydağları'nda gözüken kara karşı kulaç atmanın keyfini sürdü.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 20 DERECE

Hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havanın cuma gününe kadar etkili olması beklendiği belirtildi. Kemer’den gelerek karın keyfini süren Merve Kurga, “Kar gece başlamış. Biz de öğlen saatlerinde geldik. Kardan adam yaptık, sucuk ekmek yaptık. Kar yağdı mı mutlaka buraya geliriz.” dedi.

Antalya’da, karlı manzaraya karşı kulaç attılar VİDEO



“20 ARALIK’TA BÖYLE GÖRÜNTÜ ÇOK GÜZEL”

Konyaaltı Sahili'nde denize girip balık tutan bir vatandaş, “Bugün diğer günlerden daha güzel. Özellikle Beydağları ve Saklıkent’te kar var. Biz burada denize girip balık tutuyoruz. Harika bir şey. Denize girdim su sıcaklığı iyi. 20 Aralık’ta böyle görüntü çok güzel.” dedi.