Antalya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı Antalya'da karşıdan karşıya geçmek isterken arabanın çarptığı Asliye Yaman, feryatlarıyla sokağı inletti. Çarpmanın şiddetiyle acı içerisinde savrulan kadına ise çevredeki esnaf yardım ederek, güneş çarpmasını engellemeye çalıştı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Asliye Yaman'a araba çarptı.

Mehmet Ali Şahin idaresindeki otomobilin çarpması sonucu acı içerisinde savrulan Yaman, feryatlarıyla sokağı inletti.

Çarpmanın şiddetiyle acı içerisinde yola savrulan yayanın yardımına araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Vatandaşlar, yaralı kadını yalnız bırakmadı

Yol kenarındaki bir esnafın iş yerinin önündeki şemsiye gölgeliği getirerek yerde yatan yaralı kadını güneşten korumaya çalıştı. Bir başka vatandaşta elindeki şemsiye ile kadına yardımcı olmaya çalıştı.

Acı içerisinde kıvrandı

Yaralı kadın, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralı kadının acı içerisinde kıvrandığı ve feryatlarıyla ortalığı inlettiği görüldü.