Antalya'da kart basmadan otobüse bindi! Ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı Antalya'da halk otobüsüne binen ancak kart basmayan şahıs, yolculara dehşet dolu anlar yaşadı. Şoföre ekmek bıçağıyla saldıran şahsın o anları anbean kaydedilirken, bölgeye polis ekipleri geldi.

Antalya'da İETT otobüsüne binen bir şahıs, dehşet dolu anlara neden oldu. Hüseyin Yegenoğlu'nun kullandığı otobüse arka kapıdan binen şahıs, kart basmadı.

Yegenoğlu, otobüse binen şahsa kart basması yönünde uyarılarda bulundu ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine şahsın araçtan inmesini isteyen Yegenoğlu, aracı hareket ettirmedi.

İkili arasında çıkan tartışma sonucu ismi öğrenilemeyen şahıs şoföre saldırdı. Ekmek bıçağıyla saldıran şahıs, yolculara dehşet dolu dakikalar yaşattı.

Şoförün kapıları açmasıyla otobüs içerisindeki yolcular panikle kendilerini dışarıya attı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı ekip otosuyla polis merkezine götürdü.

O anlar kaydedildi

Yaşanan dehşet anlarıysa halk otobüsünün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şoför ile şahsın tartışma anları ve ardından ekmek bıçağını çıkartıp saldırması yer aldı. Panikleyen yolcuların otobüsten çıkma anları da görüntülere yansıdı.

"Krize girmiş gibiydi"

Olayı anlatan Hüseyin Yegenoğlu ise şunları söyledi:

“Yolcu aldığımda arka kapıdan girdi. Kart basmasını istedim. Kartı unuttuğunu ve benim yüzümden unuttuğunu söyledi. Krize girmiş gibiydi. Araçtan indirmek istedim. Çünkü araçta kadınlar da vardı. Araçtan inmesini istedim, yolculardan da tepki gelince bıçağı çıkardı.

"Davacı olmadım"

Aracın kapılarını açıp yolcuları boşalttım. Salladığı bıçak cama denk geldi. Ben de dışarı çıktım. Dışarıda birazcık dövdüm. Polis erken geldi ve götürdüler. Günlük 7-8 olay işlediğini söyledi polis. Davacı olmadım çünkü o saatte yolcuları bırakamazdım. Onların canı, namusu, her şeyi bize emanet.”