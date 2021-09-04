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Antalya'da kasığında şırıngayla ölü bulundu

Antalya'da kasığında şırıngayla ölü bulundu

Kasığında şırınga saplı halde bulunan cesedin madde bağımlısı olduğu üzerinde durulan bir kişiye ait olduğu tahmin edilirken, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.