Antalya'da kaskını takmayan motosikletli geçirdiği kazada yaralandı Manavgat ilçesinde motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kaskı olmasına rağmen başında takılı olmadığı belirlendi.

İHA Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kaza meydana geldi. Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Muhammet Kargıoğlu’nun kullandığı 80 LF 550 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi istikametine gitmekte olan Fatma Subaşı’nın kullandığı 07 ADU 852 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaskını takmadığı belirlendi Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir diğer yandan, motosikletin aşırı hızlı olduğu, motosiklet sürücüsünün de kaskı olmasına rağmen başında takılı olmadığı belirlendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)