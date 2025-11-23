Antalya'da kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu

- Antalya Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı.
- Kasksız yolcu M.T.S., kafasını kaldırıma çarpmaktan son anda kurtuldu.
- Kazada bir kişi yaralandı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinin Aşağı Hisar Mahallesi’nde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak'tan Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan S.K.’nın kullandığı 07 LJH 84 plakalı otomobil, 4592 Sokak kavşağına geldiğinde Orhangazi Caddesi istikametine seyir halindeki M.M.S.’nin kullandığı 07 BUH 836 plakalı motosiklete yandan çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.S. başını kaldırıma vurmaktan son anda kurtuldu.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan genç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.