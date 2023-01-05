- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da kavgayı ayırmak isteyen polisi bıçakladı
Antalya'da kavgayı ayırmak isteyen polisi bıçakladı
- 05.01.2023 - 11:27
- Güncelleme : 05.01.2023 - 12:40
Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip, hırsızlık ihbarı üzerine gittiği sokakta aile kavgası olduğunu fark etti.
Olaya müdahale etmek için yavaşlayan ekip aracının üzerine koşan şüpheli Cengiz Meşe, araçtan inmeye çalışan polis memuru Osman Aldemir'e bıçakla saldırdı.
Sağ bacağından yaralanan polis memuru Aldemir, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Saldırgan gözaltına alındı
Olay sonrası etkisiz hale getirilen Cengiz Meşe ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da ihbara giden polisi bıçakladı VİDEO
Şüpheli, araç camlarını kırdı
Cengiz Meşe’nin, park halindeki bazı araçların da camını kırdığı ortaya çıktı.
O anlar kayıt altına alındı
Olay anı, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Park halindeki ekip arabasına saldırdı
DHA'nın haberine göre, duran polis aracının üzerine koşan Cengiz Meşe'nin, Osman Aldemir'e saldırdığı ve arbede sırasında polis memurunu bıçakladığı görüldü.