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    Antalya'da kavgayı ayırmak isteyen polisi bıçakladı

    Hırsızlık ihbarı üzerine aile içi kavgayı fark ederek müdahale etmek isteyen polis ekiplerine saldırarak bıçaklayan şüpheli, gözaltına alındı.
    • 05.01.2023 - 11:27
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:40
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    Antalya'da kavgayı ayırmak isteyen polisi bıçakladı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip, hırsızlık ihbarı üzerine gittiği sokakta aile kavgası olduğunu fark etti.

    Olaya müdahale etmek için yavaşlayan ekip aracının üzerine koşan şüpheli Cengiz Meşe, araçtan inmeye çalışan polis memuru Osman Aldemir'e bıçakla saldırdı.

    Sağ bacağından yaralanan polis memuru Aldemir, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

    Saldırgan gözaltına alındı

    Olay sonrası etkisiz hale getirilen Cengiz Meşe ise gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya'da ihbara giden polisi bıçakladı VİDEO

    Şüpheli, araç camlarını kırdı

    Cengiz Meşe’nin, park halindeki bazı araçların da camını kırdığı ortaya çıktı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Olay anı, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Park halindeki ekip arabasına saldırdı

    DHA'nın haberine göre, duran polis aracının üzerine koşan Cengiz Meşe'nin, Osman Aldemir'e saldırdığı ve arbede sırasında polis memurunu bıçakladığı görüldü.

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