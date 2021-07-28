Kavşağa ters yönden giren Yvanne Crista Sikkeli idaresindeki otomobil, Onur Karabuz yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Çağla Kazabuz ve Onur Karabuz yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı’nda çevreyolu istikametinden Sorgun Çamlığı istikametine otomobili ile seyir halinde olan Yvanne Crista Sikkeli, kavşağa ters şeritten girdi.

Otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Onur Karabuz idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

OTOMOBİL İLE KALDIRIM ARASINDA SIKIŞTI

Karabuz, otomobil ile kaldırım arasında sıkıştı.

Motosiklet sürücüsü Onur Karabuz ve yanında yolcu olarak bulunan Çağla Karabuz kazayı yaralı olarak atlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya’da kavşağa ters şeritten girdi, motosikletle çarpıştı VİDEO

