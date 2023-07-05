Antalya'da kavşakta çarpışan otomobiller köprünün korkuluklarında takıldı Köprü girişinde hafif ticari araç ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksinin korkuluklar sayesinde alt geçide düşmekten kurtulduğu kaza anı kameralara yansıdı.

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İHA

Dikkatsiz sürücüler trafikte dehşet saçıyor...

Yaşanan kazalarda can kayıpları yaşanırken binlerce araç ise kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Zeynel Şenol Köprüsü üzerinde, İlhan Aydın’ın kullandığı hafif ticari araç ile Furkan Özer’in kullandığı ticari taksi çarpıştı.

Ticari taksi, kural ihlali yaparak aniden önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Uzun kuyruklar oluştu

Bu sayede alt geçit korkuluk ve duvarına çarparak alt geçide düşmekten kurtuldu.

Kaza yapan araçların köprü girişini kapatması nedeniyle araçlar kaldırılıncaya kadar trafik yan yoldan verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.

O anlar kaydedildi

Yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada kimsenin burnu bile kanamazken olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve ambulans sevk edildi.