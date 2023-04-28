Antalya'da kayalıklardan düşen şahıs kurtarıldı Kemer'de botları patlayınca yola ulaşmak için kayalıklara tırmanan şahıs, 30 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 yaşındaki Mehmet U. ve kuzeni 33 yaşındaki Selahattin U.'nun balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, bir süre sonra patladı.

Phaselis Gizli Koy mevkiinden kıyıya ulaşan Mehmet ve Selahattin U., yola ulaşabilmek için metrelerce yükseklikteki kayalıklardan tırmanmaya başladı.

Tırmanış esnasında Selahattin U., 30 metreden aşağıya düşüp yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Mehmet U. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kontrol Bot Timi, 112 Acil Sağlık personelini de yanlarına alarak denizden, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise olay yerine karadan ulaştı.

Botla karaya taşındı

Bölgeye ulaşan ekipler yaralı Selahattin U.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeye alınan Selahattin U., Sahil Güvenlik Kontrol botuna taşındı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet U.'yu da mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler, botla Alacasu Koyu'na geçti.

Burada hazırda bekleyen ambulansa taşınan yaralı Selahattin U., bilinci açık halde Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından vücudunda kırıklar tespit edilen Selahattin U., ileri tetkik ve tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.