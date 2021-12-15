Euro
16.4498
1.46%
Dolar
14.5825
1.29%
Altın
828.36
1.07%
Borsa
2.158
0%
Bitcoin
706.016
3.98%
BTXN Coin
40.84
1.44%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Antalya'da kaybolan 6 çocuk annesi hastanede bulundu

    Serik ilçesinde evinden çıkarak geri dönemeyen 6 çocuk annesi için arama çalışması başlatıldı. Çalışma sonucunda kadının hastanede olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kaybolan 6 çocuk annesi hastanede bulundu

    Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Fatma Tosun, oğlu ve eşinin portakal toplamaya gittiği sırada evden ayrıldı.

    KAYIP İHBARI VERİLDİ

    Bir daha eve dönmeyen Tosun için endişelenen ailesi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Kayıp kadının bulunması adına polis ekipleri ve aile fertleri çalışma başlattı.

    HASTANEDE BULUNDU

    Hayatından enişe edilen Tosun'un, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu öğrendi.

    Öte yandan 6 çocuk annesi kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Antalya da kaybolan 6 çocuk annesi hastanede bulundu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir