Antalya'da kaybolan 6 çocuk annesi hastanede bulundu

Serik ilçesinde evinden çıkarak geri dönemeyen 6 çocuk annesi için arama çalışması başlatıldı. Çalışma sonucunda kadının hastanede olduğu tespit edildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Fatma Tosun, oğlu ve eşinin portakal toplamaya gittiği sırada evden ayrıldı.

KAYIP İHBARI VERİLDİ

Bir daha eve dönmeyen Tosun için endişelenen ailesi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kayıp kadının bulunması adına polis ekipleri ve aile fertleri çalışma başlattı.

HASTANEDE BULUNDU

Hayatından enişe edilen Tosun'un, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu öğrendi.

Öte yandan 6 çocuk annesi kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.