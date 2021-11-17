Zeytin toplama sırasında kaybolan 89 yaşındaki alzheimer hastası kadın, JAK timleri tarafından bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan C.E., eşi ve alzheimer hastası annesi D.E. (89) ile birlikte Taşağıl Orman Deposu güneyinde bulunan mevkiye zeytin toplamaya gitti.

C.E. isimli şahıs, kendilerinden 50 metre uzaklıkta bulunan annesinden bir daha haber göremediğini belirterek jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri sevk edildi.

Antalya’da kaybolan 89 yaşındaki kadın bulundu

YAŞLI KADINI İZ KÖPEĞİ BULDU

Kaybolduğu bildirilen bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Arapbeleni Karabunar mevkiinde JAK Timi ve iz takip köpeği tarafından yapılan arama sonucunda yaşlı kadın bulundu.

Şahıs olay yerinde ilk yardım yapılmasına müteakip, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

























