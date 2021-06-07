Antalya'da kaybolan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

15 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ı arama çalışmaları, hız kesmeden sürdürülüyor.

60 yaşındaki Mustafa Yıldırım, Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek, Ulupınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye yerleşti.

Yıldırım, 24 Mayıs Pazartesi günü kamp merkezinden ayrılarak, Musa Dağı'na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN ANKARA'DAN ÖZEL EKİP GELDİ

Ancak Yıldırım’dan bir daha haber alınamadı.

İhbar üzerine şahsın konakladığı yere gelerek bilgi alan jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Günlerce süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca, aramalara Ankara’dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma ekibi de destek verdi.

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SONUÇ ALINMAZSA ÇALIŞMALARA ARA VERİLECEK

Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı.

Öte yandan ekiplerin, herhangi bir araç çarpma ihtimaline karşı olarak Çıralı yolu kavşağından Tekirova’ya kadar yol güzergahına da baktığı öğrenildi.

Su altı timi ise boğulma riskine karşı Maden Koyu'ndan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı.

Ekiplerin bugün tekrar bölgeye giderek çalışmalara kaldığı yerden başlayacağı, bir sonuç alınmazsa önümüzdeki günlerde çalışmalara ara verileceği öğrenildi.



