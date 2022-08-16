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    Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu

    Rus dede, tatil için geldikleri bölgede ilk gün torununu kaybetti. Bir süre sonra ekipler tarafından bulunan çocuk gözyaşları içinde karşılandı.
    • 16.08.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 17:30
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    Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu

    Rus aile, tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesini tercih etti.

    Bölgedeki 5 yıldızlı oteli tercih eden iki torun eşyalarını yerleştirmek için odaya çıktı.

    Ardından denize girmek isteyen 7 yaşındaki Alexandar Şaşa ailesini beklemeden sahile indi.

    Rus çocuk kayboldu

    Bir süre sonra sahile inen babaanne ve dede, denizde yüzen torunlarını gözden kaybetti. Korku dolu anlar yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, durumu hemen otel yetkililerine bildirdi.

    Çalışanlar tüm aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu #1

    2 saatin ardından 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otel çevresinde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

    Küçük Şaşa, geçen 2 saatin ardından denize girdiği bölgeden 1.5 kilometre uzaklıktaki bir otelin sahilinde bulundu.

    Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu VİDEO

    Gözyaşlarına boğuldu

    Ekipler buldukları çocuğu aileye teslim etmek için otele getirdi. Bu sırada torununu gören yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı.

    İHA'nın aktarımına göre; torununa sarılarak defalarca öpen dede, jandarma ekiplerine de sarılarak teşekkür etti.

    Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu #2

    Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu #3

    Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu #4


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