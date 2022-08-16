- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu
Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu
- 16.08.2022 - 17:28
- Güncelleme : 16.08.2022 - 17:30
Rus aile, tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesini tercih etti.
Bölgedeki 5 yıldızlı oteli tercih eden iki torun eşyalarını yerleştirmek için odaya çıktı.
Ardından denize girmek isteyen 7 yaşındaki Alexandar Şaşa ailesini beklemeden sahile indi.
Rus çocuk kayboldu
Bir süre sonra sahile inen babaanne ve dede, denizde yüzen torunlarını gözden kaybetti. Korku dolu anlar yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, durumu hemen otel yetkililerine bildirdi.
Çalışanlar tüm aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
2 saatin ardından 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otel çevresinde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.
Küçük Şaşa, geçen 2 saatin ardından denize girdiği bölgeden 1.5 kilometre uzaklıktaki bir otelin sahilinde bulundu.
Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu VİDEO
Gözyaşlarına boğuldu
Ekipler buldukları çocuğu aileye teslim etmek için otele getirdi. Bu sırada torununu gören yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı.
İHA'nın aktarımına göre; torununa sarılarak defalarca öpen dede, jandarma ekiplerine de sarılarak teşekkür etti.