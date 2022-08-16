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Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu

Antalya’da kaybolan Rus çocuk, ekipler tarafından bulundu

Rus dede, tatil için geldikleri bölgede ilk gün torununu kaybetti. Bir süre sonra ekipler tarafından bulunan çocuk gözyaşları içinde karşılandı.