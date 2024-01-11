Antalya'da 1 hafta önce kaybolan Rus turistten hala haber alınamıyor Doğa yürüşüne çıkan Rus turistten 7 gündür haber alınamazken arama çalışmalarında telefonuna rastlandı. Çalışmalar yetkililerce yoğunlaştırıldı.

İHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan olay herkesi alarma geçirdi.

31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'dan haber alınamıyor.

4 Ocak tarihinde doğa yürüyüşü yapmak için çıktığı otele hala geri dönmedi.

Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler harekete geçti

Gelen ihbar üzerine bölgedeki jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçerek arama çalışmaları başlattı.

8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadının bir anda ortadan kaybolması ekipleri harekete geçirdi.

Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin günlerdir süren çalışması devam ediyor.

Cep telefonuna ulaşıldı

Son gelişmelere göre yapılan hummalı çalışmalarda genç kadının cep telefonu bulundu. Bununla beraber çalışmalar yoğunlaştırıldı.

AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)