Oynadığı kaydırağın demirlerine dizleri sıkışan 3 yaşındaki Defne’nin yardımına, itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Demirlerin açılmasıyla küçük Defne, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine Kızılsaray Mahallesi’ndeki Büklüdere Parkı'nda, dün saat 16.30 sıralarında, anneannesi Serpil Akan ile çocuk parkına gelen 3 yaşındaki Defne Karekök'ün iki dizi kaydırağın demir parmaklıkları arasına girerek sıkıştı.

Serpil Akan torununu demirlerin arasından kurtaramayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Kısa süre içinde parke gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, gözyaşları içinde yardım bekleyen küçük Defne için çalışmalara başladı.

Demirler aparatla açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çocuğun ayağının sıkıştığı bölümleri aparat ile açarak sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık durumu iyi

Küçük çocuğun ayakları, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Ciddi bir durumun olmadığının belirlenmesi üzerine, ekiplere teşekkür eden küçük Defne anneannesi ile olay yerinden ayrıldı.

Antalya’da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı Video



"Bir anda nasıl oldu anlamadık”

Torununu gezdirmek için parka geldiğini belirten Akan, "Bir anda nasıl oldu anlamadık. Biz de arayıp yardım istedik. Ekipler kurtardı." dedi.