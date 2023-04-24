Antalya'da kayıp çantadan ziynet eşyası çıktı

İHA
Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.B. isimli şahıs içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan karton çantayı unuttu.
Çantasını unuttuğu yerde bulamayan şahıs, durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Çantayı alanlar bulundu
Unutulan çantayı alarak kayıplara karışan şahısların yabancı uyruklu A.E.M. ve E.E.Ş. olduğu belirlendi.
Çanta sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.