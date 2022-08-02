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    Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu

    Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam, jandarma tarafından bir su kanalında yaralı halde bulundu.
    • 02.08.2022 - 06:44
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    Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu

    Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesinde dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı’na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzaymır hastası olan eşi Ronald Joshva Plunkett’in (83) antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğu ihbarında bulundu.

    Jandarma, İngiliz turist için seferber oldu

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. Olaya ayrıca Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri destek verdi.

    Antalya da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu #1

    Su kanalında yaralı halde bulundu

    Yaklaşık olarak 35 kilometrelik yol güzergahı üzerinde bulunan 100’ün üzerinde iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen jandarma, kayıp yaşlı turisti Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkinde su kanalı içerisinde yaralı olarak buldu.

    Antalya da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu #2

    Ronald Joshva Plunkett olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil servis aracıyla olay yerinden hastaneye sevk edildi. Haber üzerine hastaneye gelen Plunkett’in yakınları jandarmaya teşekkür etti.

    Antalya da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu #3

    Antalya da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu #4

    Antalya da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu #5

    Antalya da kayıp İngiliz turist, su kanalında yaralı bulundu #6


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