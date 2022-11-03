Antalya'da kayıp kadın, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Manavgat'ta 3 gündür kayıp olarak aranan kadın, bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Olayla ilgili erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 31 Ekim günü kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kayıp başvurusu sonrasında ekipler çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda Çiçek'in, kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşı Ş.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi.

Bunun üzerinde dün Çicek'in erkek arkadaşı Ş.Ç.'nin evine giden yakınları ile ekipler, dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Kadın hayatını kaybetti

Adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde, Aynur Çiçek'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aynur Çiçek'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri, dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.