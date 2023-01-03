Antalya’da kayıp Seda'dan 41 gündür haber yok

24 Kasım günü kaybolan Sedanur Uludağ, tüm arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. Gözü yaşlı aile kızlarına seslenerek, "Yemenin içmenin tadı tuzu yok. Senden haber bekliyoruz" dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan Sedanur Uludağ'dan 41 gündür haber alınamıyor.

21 yaşındaki genç kız, 24 Kasım Perşembe günü ortadan kayboldu.

Kızları için tedirgin olan gözü yaşlı aile kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine Sedanur'un Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların görüntüsüne ulaşan ekipler, bölgede çalışmaları yoğunlaştırdı.

Umutlu bekleyiş sürüyor

Polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber oldu.

İHA'nın aktarımına göre; tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Sedanur'un ailesi, kızlarından umutlarını kesmeden bekleyişlerini sürdürüyor.

"Evladı olanlar yardım etsin"

Yetkililerden yardım isteyen ve kızından gelecek cevabı bekleyen anne Gülsüm Uludağ, "Kuzum bugün 41 gün oldu. Sesimi duyuyorsan lütfen çık kızım. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, bizi duyuyorsan bize cevap ver. Hepimiz seni bekliyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Sen beni unutmuş olamazsın. İnanmıyorum yani senin beni unuttuğuna. Ne olursun cevap ver kuzum. Allah’ın aşkına yaşıyorsan bir cevap ver. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Sen bana kıyamazdın. Sesimi duymuyor mu gerçekten bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne konuşacağımı bilemez oldum. Ümitlerim tükeniyor. Ne olur Allah’ım herkes yardım etsin bana. Bütün yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimi duysunlar. Ne olur herkes kendi evladı gibi düşünsün. Evladı olanlar yardım etsin. Olmayanlar da bilmiyorum yani bu acıyı kimseye vermesin. Bilemedim ne diyeceğimi. Bilmiyorum ya. Bilemedim." dedi.

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"Yemenin içmenin tadı tuzu yok"

Kızının kaybolduğu günden bu yana perişan olduğunu dile getiren baba Cevdet Uludağ, "Kızım sesimi duyuyorsan lütfen bizi bir ara, bir sor. Mutlaka bir şey yap. Bir haber bekliyoruz. Biz 41 gündür perişanız. Çoluk çocuk bütün hepimiz perişanız. Yani gece uykusu yok, yemenin içmenin tadı tuzu yok. Hayat bomboş. Mutlaka biz senden haber bekliyoruz. Sağ olduğunu bilelim. Mutlaka bir haber ver. Hayırlı haberlerini bekliyoruz." diye konuştu.