Antalya'da kazada ölen genç için eylem yaptılar

Otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren Tayfur Ergün'ün ardından ayaklanan mahalle sakinleri, kazaların önlenmesi için yaya geçidinin bulunduğu yere üst geçit yapılmasını istedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle mevkisinde yolun karşısına koşarak geçmek isterken otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki Tayfur Ergün, kaldırıldığı hastane hayatını kaybetmişti.

Gencin ölümünün ardından bugün çok sayıda mahalle sakini, ölümlerin son bulmasını ve yaya geçidinin bulunduğu yere üst geçit istediklerini belirterek eylem yaptı.

Antalya’da 24 yaşındaki genç, koşarak geçmek istediği yolda öldü

Komutan konuştu

Yolun vatandaşlar tarafından trafiğe kapatılmasının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, Kaymakam Abdulkadir Demir, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.

Olay yerine ilk gelen Jandarma Komutanı Yusuf Tunç’un vatandaşlara, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir’in olay yerine gelmek üzere yola çıktığını belirterek, "Sesinizi duyurdunuz, Kaymakam Bey geliyor sizi dinleyecek, yolda acil işi olan, hastaneye gitmek zorunda olan vatandaşlarımız var, onları zor durumda bırakmayalım, müsaade edin geçsinler." diye konuşmasının ardından bekleyen araçların kontrollü bir şekilde geçişine izin verildi.

"Yarından itibaren gereğini takip edeceğim"

Olay yerine gelen ve toplanan kalabalıktan sakin olmalarını isteyen Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, yolun kenarında kendilerini dinleyeceğini belirterek yolun açılmasını sağladı. Kaymakam Demir ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mahalle sakinleri ile konuşarak gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Vatandaşlarla konuşan Kaymakam Demir, "Ben de Manavgat Kaymakamı olarak söz veriyorum bizatihi takip edeceğim. Gelişmeler hakkında da size bilgi vereceğim. Ben devletin kaymakamı olarak söylüyorum, yarından itibaren gereğini takip edeceğim." dedi.

"Her sene 5-6 kişi ölüyor"

Yol kapatma eylemine katılan ve 27 yıldır mahallede oturduğunu belirten bir vatandaş, "Her sene 5-6 tane can veriyoruz. Biz sabah yolun öbür tarafına geçmek zorundayız ki işe gidelim, ekmek davamızın peşinden gidelim. Biz çocuklarımızı bu yola vermek istemiyoruz." diye konuştu.

"Üst geçit olsaydı bu olaylar olmazdı"

Bir başka mahalle sakini ise "Biz burada üst geçit istiyoruz. Her gün burada kazalar oluyor. Dün bir tane gencimizi, o da insan, o da insan evladı 25 yaşında, dün burada kaybettik. Üst geçit olsaydı bu olaylar olmazdı, bu can kayıpları olmazdı." diye konuştu.

"Daha dün kardeşimi dün toprağa verdim"

Pazar günü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Tayfur Ergün’ün ağabeyi Şeref Ergün, en kısa sürede sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, "Gerçekten yeter, artık burada canların ölmesini istemiyoruz. Burada her bir can öldüğü zaman insan kendisine gelemiyor. Ben şu anda konuşamıyorum, titriyorum, çünkü daha dün ben kardeşimi toprağa verdim. Gözlerinde bir sürü hayal vardı şu anda toprağın altında. Buraya acilen bir çözüm istiyorum, yeter artık." diye konuştu.