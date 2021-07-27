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    Antalya'da kaza sonrası çocukların oyunu devam etti

    2 aracın kontrolsüz kavşakta yaptığı kazanın ardından araçtan inen çocuklar oyunlarını bozmadı. Denizden geldikleri belirlenen çocuklar, kazayı aldırmadan oyun oynadı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 13:19
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    Antalya'da kaza sonrası çocukların oyunu devam etti

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkisinde, Yusuf Kaya’nın kullandığı 07 LJY 86 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil kaza yaptı.

    Kaya'nın aracı, 114 Sokak'ta çevre yolu istikametinden Hatipler istikametine seyir halindeki Metin Berkay Gürler’in kullandığı 07 PJ 012 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada Kartal Marka otomobil hurdaya dönerken, yoldan kayarak şarampole inen diğer otomobilin sürücüsü Metin Berkay Gürler yaralandı. Gürler, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya'da kaza sonrası çocukların oyunu devam etti VİDEO


    Antalya da kaza sonrası çocukların oyunu devam etti #1

    ÇOCUKLAR, KAZAYA RAĞMEN OYUN OYNADI

    Kaza yapan araçlardan birinde bulunduğu bildirilen 2 çocuk, kazanın ardından sanki hiçbir şey olmamışçasına kendi aralarında oyun oynamaya devam etti.

    Trafik ekiplerinin çalışması, kaza yapanların telaşları onların umurlarında bile olmadı.

    Antalya da kaza sonrası çocukların oyunu devam etti #2

    Antalya da kaza sonrası çocukların oyunu devam etti #3

    Antalya da kaza sonrası çocukların oyunu devam etti #4

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