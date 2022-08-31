Antalya'da kaza sonrası husumetlilerini darbedip hastanede bıçakladı

Maddi hasarlı trafik kazasına karışıp çıkan kavgada darbedilen 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede husumetli oldukları ailenin ferdi olan kadın tarafından bıçaklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde iki aile, çocuklarının hayatlarını birleştirmeye karar vermesinin ardından dünür oldu.

Yaşanan bu olaydan sonra iki aile arasında anlaşmazlık çıktı ve husumet başladı.

Aralarında husumet oluşan iki aileden M.D., içinde T.G.’nin olduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı.

Araçta yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K.’nin bulunduğu otomobil, Kumköy Turizm Merkezi’nde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.





Yaralılar hastanede bıçaklandı

Bu sırada, daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen N.G. isimli kadın, husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi.

Acil servise inen N.G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K.’yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Jandarma da yaralandı

Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı.

Şüpheli ve eşi yakalandı

Şüphelilerden N.G. ve eşi U.G. olay yerinden kaçarken, yaralanan Çiğdem K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra şüpheli N.G. ve eşi U.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



