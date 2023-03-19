Antalya'da kaza yapan sürücü acısını unutup korkan oğlunu sakinleştirmeye çalıştı Seyir halinde ilerleyen otomobil, kırmızı ışıkta geçen aracın çarpmasıyla savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yurt genelinde her gün binlerce trafik kazaları yaşanıyor.

Dikkatsiz, ehliyetsiz sürücüler, hava şartları, kural ihlallerinin ardından kazalar da beraberinde geliyor.

Bu kez olayın adresi Antalya.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kepez ilçesinde öğle saatlerinde eşi ve çocuğuyla evinden çıkan Köksal Şahin'in kullandığı otomobil, bulvar üzerindeki kavşağa geldiğinde kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Dursun'un kullandığı 41 F 6671 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Şahin'in kullandığı otomobil, güçlükle durdu.

Çevredekiler yardıma koşarken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yaralı sürücü oğlunu bir an olsun bırakmadı

Kazada yaralanan Köksal Şahin, Ahmet Dursun, Fadime Şahin ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı olmasına rağmen korkan oğlu Çınar'ı kucağından bırakmayan Köksal Şahin, polise de kazanın nasıl olduğunu anlattı.

İnceleme başlatıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.