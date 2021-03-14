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    Antalya'da kaza yapan babayla oğul hayatını kaybetti

    Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 14.03.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 12:46
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    Antalya'da kaza yapan babayla oğul hayatını kaybetti

    Antalya-Burdur karayolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Murat Yorulmaz'ın kullandığı 06 AU 9903 plakalı otomobil ile Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK 0999 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kaza üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 3 YARALI

    Sağlık ekipleri, sürücü Yorulmaz ile yanında bulunan oğlu Buğra Yorulmaz'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ile Ömer Tokaç ve Murat Kutlu, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Baba ve oğlunun cenazeleri ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yoldaki fren izleriyse dikkat çekti.

    Antalya'da kaza yapan baba oğul hayatını kaybetti ViDEO

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