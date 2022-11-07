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    Antalya'da kaza yapan motor sürücüsüne ceza üzerine ceza kesildi

    Motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz motor sürücüsüne toplamda 7 bin 540 TL para cezası kesildi.
    • 07.11.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:25
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    Antalya'da kaza yapan motor sürücüsüne ceza üzerine ceza kesildi

    Antalya'nın Manavgat ilçesi, Bahçelievler Mahallesi 4044 sokakta bir kaza meydana geldi.

    Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Çetin Gül’ün sürücülüğünü yaptığı  otomobil ile Enis Avcı’nın hakimiyetindeki motosiklet çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü yaralandı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedeye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

    Motosiklet sürücüsüne 7 bin 540 TL para cezası

    Yaşanan talihsiz olayın ardından, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin sürücülere kontrölü sırasında; Enis Avcı'nın sürücü belgesi olmadığı belirlendi ve motor sürücüs Avcı'ya 3 bin 674 TL ceza kesildi.

    Ekipler motorun asıl sahibine de para cezası verdi

    İHA'nın haberine göre, sürücü belgesi olmayan kişiye aracını veren motosiklet sahibine ise 3 bin 674 TL, ayrıca motosiklet sürücüsünün kask takmaması nedeniyle 192 TL olmak üzere toplamda 7 bin 540 TL para cezası uyguladı.

    Antalya da kaza yapan motor sürücüsüne ceza üzerine ceza kesildi #1

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