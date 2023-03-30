Antalya'da kaza yapan otomobil alevlere teslim oldu: 4 yaralı Seyir halindeki iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç takla atarak ters dönerken, diğer araç ise alev alev yandı.

İHA Antalya'nın Serik ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Mustafa B.'nın kullandığı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammet K.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 yaralı Kaza sonrası Muhammet K. can havliyle yanan araçtan çıkmayı başardı. Diğer aracın sürücüsü Mustafa B., eşi Havva B. ve Nato Apkhazava Khorava ile birlikte ilk müdahalenin ardından yaralı olarak bölgede bulunan farklı hastanelerde tedavi altına alındılar. İnceleme başlatıldı Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.