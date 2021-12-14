Antalya'da kaza yapan Rus turist, hastaneye gitmeyince evrak imzaladı

Motosikletinin devrilmesi sonucu ayağından ve kolundan yaralanan Rus kadın turist, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Rus turiste, kendi isteğiyle hastaneye gitmek istemediğine dair evrak imzalatıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Juliia Bukhmer isimli Rus kadın turist, eşi ve çocuklarıyla birlikte Manavgat ilçesinde motosiklet kiraladı.

Örnek Mahallesi 1513 sokakta Külliye Camii önündeki kavşakta Juliia Bukhmer’in kullandığı ve arkasında yolcu olarak küçük kızının bulunduğu motosiklet yol kenarında bulunan ıslak zeminde kayarak devrildi.

Motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün ayağından ve kolundan yaralandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEYİNCE EVRAK İMZALATILDI

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Juliia Bukhmer’in dizine ve koluna pansuman yaparken, Rus kadın sağlık ekibinin ambulansla hastaneye götürme talebini kabul etmedi. Tüm ısrarlara rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Rus kadına kendi isteğiyle hastaneye gitmediğine dair evrak imzalatıldı.

TALEPTE BULUNMADILAR

Sağlık ekibinin ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, kaza ile ilgili bilgi aldıktan sonra Rus turistlere kendilerinden herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu. Rus turistlerin bir talepleri olmadığını söylemeleri üzerine olay yerinden ayrıldı.



