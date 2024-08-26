Antalya'da kaza yapan sürücü: Çekici gelip kameralara şov yapacak Kepez'de direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düşen otomobilin sürücüsü, beraber seyahat ettiği arkadaşına "Şimdi çekici arkadaşımız gelecek. O benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar" dedi.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşı ile birlikte Varsak bölgesindeki iş yerine gitmek üzere yola çıkan Eyüp A, Kerkük Caddesi'nde seyir halindeyken aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Aniden hızlanan araç, yol ortasında bulunan kanala uçtu.

BURNU BİLE KANAMADI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şans eseri, kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Eyüp A. ve araçta yolcu olarak bulunan İsa Ahmet el A., yaralanmadan kurtuldu.

"BENDEN DAHA GEVEZE, KAMERALARA ŞOV YAPACAK"

Sürücü Eyüp A., araçta bulunanların güvende olduğunu gördükten sonra kaldırım taşına oturarak çaresizce aracının kanaldan çıkarılmasını bekledi.

Bu sırada yanındaki kişiyi yanına çağıran Eyüp A., "Bizim çekici yok mu, o gelecek şimdi. Benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar." dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan testte alkol çıkmayan sürücü için herhangi bir madde etkisi altında olup olmadığını belirlemek amacıyla Narkotik Şube Müdürlüğü'nden ekip talep edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"VİNÇ GELİP ARACIMIZI ÇIKARACAK"

Yaşadığı kazanın etkisiyle konuşan Eyüp A., "Çok hızlı değildik kaza bir anda oldu, yanımda bir de arkadaşım vardı, bizi Allah korudu. Şimdi vinç gelip aracımızı çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)