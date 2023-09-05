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Antalya'da kaza yapan sürücü gitar ve içki bardağı ile yakalandı Abone Olun

Antalya'da kaza yapan sürücü gitar ve içki bardağı ile yakalandı Seyir halindeki araç kazaya karıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.70 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı ortaya çıktı. Ekipler 12 bin 254 TL para cezası uyguladı.

İHA Antalya'da iki otomobil birbirinde girdi... Manavgat ilçesinde Kenan Paşa K.'nin kullandığı otomobile, Mehmet Kars'ın kullandığı araç çarptı. 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Sürücü alkollü çıktı Kimsenin burnunun kanamadığı kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrolde araç sürücülerinden Kars’ın ehliyetinin olmadığı, 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Seyir halindeyken alkole devam etti Araç içerisinde sürücünün yan tarafındaki içerisinde içki bulunan bardak ve koltuktaki gitar dikkatlerden kaçmadı. Sürücünün araç kullandığı sırada alkol almaya devam ettiği bildirildi. 12 bin TL ceza kesildi Kars'a, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL para cezası uygulandı.

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