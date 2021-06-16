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    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi

    Virajı alamayan tır sürücüsü, ağaca çarptıktan sonra yola savruldu. Çarpmanın şiddeti ile aracın ön kısmı parçalanırken, sürücü sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:27
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    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi

    Antalya’da yük almak için Kumluca ilçesine gitmekte olan tır sürücüsü Bekir A., Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’ndeki keskin virajda aracın kontrolünü kaybetti.

    Tır kaymaya başladığında frene basan Bekir A., kontrolü sağlayamadı.

    Yol kenarındaki ağaca çarpan araç, yola savruldu.

    Tır tüm yolu kapatırken, çarpmanın şiddeti ile aracın ön kısmı paramparça oldu.

    ARAÇ PARÇALARI İNSANLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Aracın parçaları, bölgedeki akaryakıt istasyonunda bulunan araç ve insanların üzerine düştü.

    Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin gelmesini sürücü koltuğun sigara içerek bekledi.

    Kaza sırasında uyumakta olan yedek sürücü Mehmet İ. ise kazayı yara almadan atlattı.

    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi #1

    YOLA KUM SERPİLDİ

    Kaza yapan araç, vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı.

    Karayolları Yol Bakım ekibi, tırın delinen yakıt deposundan yola akan mazotu ve enkazı temizledi.

    Ardından yola kum serpildi.

    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi #2

    TRAFİK AKSADI

    D-400 karayolundaki trafikte 4 saate yakın aksama yaşandı.

    Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi #3

    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi #4

    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi #5

    Antalya’da kaza yapan sürücü, sağlık ekiplerini sigara içerek bekledi #6

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