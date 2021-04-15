Motosikeltle bir otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası taraflar sokak ortasında birbirine girdi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu taraflar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre motosikletli, otomobilin kazadan dolayı yere düşen plakasını vermek istemedi.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Sürücülerin tartışmasına otomobilden inen bir kadının karışmasıyla ortam gerildi ve taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga başladı.

Antalya'da kaza yapan sürücüler kavgaya tutuştu

KAVGAYI AĞLAYARAK İZLEDİ

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobilden inen küçük yaştaki bir kızın yaşadığı korku da görüntülere yansıdı. Ağlayan küçük kız, bir yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Öfkeli grubun kavgası devam ederken, çevredeki bir çok sürücünün ve vatandaşların kavgayı izlediği görüldü. Görüntülerin sonunda ise kucağında çocuğuyla gelen bir vatandaşın araya girerek tarafları sakinleştirdiği görüldü.