Antalya'da kaza yapan sürücülerin eşleri yaralandı Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücülerinin eşleri yaralandı.

İHA

Dikkatsiz sürücülerin sebebiyet oluşturduğu kazalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bu kez Antalya'nın Manavgat ilçesinde yan yolda gitmekte olan 2 araç kazaya karıştı.

Hüseyin Gürses’in kullandığı 07 HDM 41 plakalı otomobil ile İbrahim Boz’un kullandığı 07 AEK 035 plakalı otomobiller sebebi bilinmeyen şekilde çarpıştı.

Her iki araç sürücüsünün de kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini iddia edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan ve araç sürücülerinin eşi olduğu bildirilen Fatma Gürses ile Emine Boz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)