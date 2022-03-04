Antalya'da kaza yaptığı otobüsle trafiğe çıktı

Kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsüyle trafiğe çıkan sürücünün rahat tavırları, bir başka sürücü tarafından kamerayla görüntülendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören sürücüler şaşkına döndü.

ÖN TARAFI PARAMPARÇA OTOBÜS GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse hiç olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral videolar arasına girdi.

Cep telefonuyla konuşarak yoluna devam eden şoförün ise rahat tavırları pes dedirtti.

BİN 500 LİRA CEZA

Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti.

Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.