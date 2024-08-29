Antalya'da kaza yaptırdı, olay yerinden kaçtı Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, aniden yaya geçidine çıkan motosiklete çarpmamak için frene basınca devrilerek palmiyeye çarptı. Palmiyeye çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yapmasına neden olan motosiklet sürücüsünün motosikletine binip kaçtığını söyledi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde yaşanan olayda, yapay şelale istikametinden Sarı Köprü istikametine seyir halindeki Berke Can Hafiz’in kullandığı motosiklet, yaya geçidine geldiğinde kaldırımdan aniden yaya geçidine çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklete çarpmamak için frene bastığında kayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KAÇTI

Yüzünü palmiyeye çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü Berke Can Hafiz, kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binerek hızla uzaklaştığını, motosikletin plakasını alamadığını söyledi.

Yaralı sürücünün, trafik ekiplerinin işlemlerinin tamamlamasının ardından motosikletini iterek tamirciye götürdüğü, buradan da kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği bildirildi.

Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili işlem yaptıkları sırada yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen 2 motosiklet sürücüsü ceza yemekten kurtulamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)