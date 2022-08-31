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    Antalya'da kazada otomobilin camından fırlayan hukuk öğrencisi Mine öldü 

    Arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, yaşamını yitirdi.
    • 31.08.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 12:24
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    Antalya'da kazada otomobilin camından fırlayan hukuk öğrencisi Mine öldü 

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde  R.Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.

    Aracın ön koltuğunda oturan ve İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı.

    Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Mine hayatını kaybetti

    Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. R.Y. ise kazayı yara almadan atlattı.

    Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, gözyaşı döktü.

    DHA'nın habarine göre; Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

    Antalya da kazada otomobilin camından fırlayan hukuk öğrencisi Mine öldü  #1

    Antalya da kazada otomobilin camından fırlayan hukuk öğrencisi Mine öldü  #2

    Antalya da kazada otomobilin camından fırlayan hukuk öğrencisi Mine öldü  #3


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