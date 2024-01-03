Antalya'da kazada yaralanan küçük kızdan annesine teselli: Ağlama ben iyiyim Kamyonun açık unutulan arka kapağının motosiklete çarpmasıyla yaşanan kazada düşerek yaralanan 8 yaşındaki küçük kız, feryat ederek olay yerine gelen annesini ‘Anne ağlama ben iyiyim’ diyerek sakinleştirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazası yaşandı.

Seyir halindeki Erdal Karkaya’nın kullandığı kamyonun açık bırakılan arka kapağı, park halindeki motosiklete çarptı.

Kazada motosikletin üzerinde oturmakta olan 8 yaşındaki Nisanur Nazlıoğlu, düşerek yaralandı.

Annesini sakinleştirmek yaralı kıza düştü

Olayın ardından motosiklet üzerinde bulunan ve çarpma sırasında yere düşen Nazlıoğlu, olay yerine gelen ambulansa binmemek için direndi.

Bu sırada kazayı duyarak feryat ederek olay yerine gelen annesini sakinleştirmek yine küçük kıza düştü.

"Ben iyiyim..."

Annesine ‘Anne ağlama ben iyiyim’ diyen Nisanur Nazlıoğlu, annesiyle birlikte ambulansa binerek hastaneye gitti.

Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi

Diğer taraftan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlenen ve motosikleti kendisinin kullandığını söyleyen Abdullah Nazlıoğlu’na, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)