Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazası yaşandı.
Seyir halindeki Erdal Karkaya’nın kullandığı kamyonun açık bırakılan arka kapağı, park halindeki motosiklete çarptı.
Kazada motosikletin üzerinde oturmakta olan 8 yaşındaki Nisanur Nazlıoğlu, düşerek yaralandı.
Annesini sakinleştirmek yaralı kıza düştü
Olayın ardından motosiklet üzerinde bulunan ve çarpma sırasında yere düşen Nazlıoğlu, olay yerine gelen ambulansa binmemek için direndi.
Bu sırada kazayı duyarak feryat ederek olay yerine gelen annesini sakinleştirmek yine küçük kıza düştü.
"Ben iyiyim..."
Annesine ‘Anne ağlama ben iyiyim’ diyen Nisanur Nazlıoğlu, annesiyle birlikte ambulansa binerek hastaneye gitti.
Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi
Diğer taraftan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlenen ve motosikleti kendisinin kullandığını söyleyen Abdullah Nazlıoğlu’na, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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