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    Antalya’da kazada yola fırlayan bebek, kurtarılamadı

    Kaza yapan otomobilde bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U., yola fırladı. Yağmur bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 04.08.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:13
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    Antalya’da kazada yola fırlayan bebek, kurtarılamadı

    Antalya’nın Kepez ilçesinde S.K. idaresindeki otomobil, Gazi Bulvarı’nda önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçti.

    Kaza sırasında araçta bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U., yola fırladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

    Hastanede yaşamını yitirdi

    AA’nın haberine göre; hastaneye kaldırılan Yağmur bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bebeğin yakınları, gözyaşı döktü

    Yağmur Naz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi .Adli Tıp'taki işlemlerin ardından bebeğin cenazesini teslim alan yakınları gözyaşı döktü.


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