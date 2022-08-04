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Antalya’da kazada yola fırlayan bebek, kurtarılamadı

Antalya’da kazada yola fırlayan bebek, kurtarılamadı

Kaza yapan otomobilde bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U., yola fırladı. Yağmur bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.